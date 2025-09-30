メ～テレ（名古屋テレビ） 記録的な大雨で水没した三重県四日市市の地下駐車場では、10月1日から車の搬出作業が本格化します。30日は準備作業が行われています。 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、12日夜の記録的な大雨で274台の車が浸水の被害に遭いました。 10月1日はレッカー車が26台、隊員が45人で作業し、1週間から10日ほどかけてすべての車を搬出する予定です。 30日はレッカ