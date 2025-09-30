湖北省の襄陽総合保税区で輸出を待つ自動車。（４月２３日、ドローンから、襄陽＝新華社記者／伍志尊）【新華社北京9月30日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が30日発表した1〜8月の「一帯一路」共同建設国向け自動車製品（完成車と部品）輸出額は前年同期比13.7％増の893億2千万ドル（1ドル＝約149円）で、自動車製品輸出総額の58.9％を占めた。同協会が税関総署のデータを基にまとめた。うち完成車の輸出台数は21.4