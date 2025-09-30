ドジャースのポストシーズン2戦目に山本由伸投手、3戦目に大谷翔平選手が登板するとロバーツ監督が明言しました。レッズとの第1戦はブレーク・スネル投手が先発します。そして2日に行われる第2戦に山本投手の先発登板が決定されています。第3戦の先発投手についてロバーツ監督は、「もし第3戦があれば おそらく彼(大谷)が先発します」と話しています。山本投手は直近、26日のダイヤモンドバックス戦に先発し、6回無失点の投球で、