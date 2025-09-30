NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。ソフトバンクは7選手を入れ替えました。登録されたのは津森宥紀投手、上茶谷大河投手、藤田悠太郎選手、井上朋也選手。抹消されたのはモイネロ投手、藤井皓哉投手、松本裕樹投手の3人です。20歳の藤田選手はプロ初昇格。高卒2年目の若手捕手は、1軍デビューが期待されます。また抹消となったモイネロ投手は、24日の楽天戦に先発し、7回1失点で白星。今季は12勝3敗、防御率1.46の成績を残しま