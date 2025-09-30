三重県警本部＝津市名古屋市中区のホテルで少女（16）に現金を渡す約束をしてみだらな行為をしたとして、愛知県警は30日、児童買春・ポルノ禁止法違反（買春）の疑いで、三重県警警備2課の巡査金丸昂太郎容疑者（29）＝津市桜橋3丁目＝を逮捕した。「弁護士が来てから話す」と認否を留保している。愛知県警によると、2人は2月ごろ、交流サイト（SNS）を通じて知り合った。逮捕容疑は3月28日、中区のホテルで少女が18歳未満で