違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入を巡り、警察の捜査を受けた新浪剛史氏が３０日、経済同友会の代表幹事を辞任し、同友会が開いた記者会見で「臨時理事会で大きく二つに意見が分かれ、このままでは同友会に大変大きな分裂が起きる。同友会や日本にとっても、大変まずいことであると考えた」と辞任を申し出た理由を説明した。