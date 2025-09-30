【釜山＝岡部雄二郎】韓国南部・釜山（プサン）を訪問中の石破首相は３０日午後、市内の墓地を訪れ、２００１年のＪＲ新大久保駅事故で犠牲になった韓国人留学生・李秀賢（イスヒョン）さん（当時２６歳）の墓前に手を合わせた。李さんは当時、ホームから転落した見ず知らずの人を助けようと、別の男性とともに線路に飛び降りたが、３人ともはねられて亡くなった。事故後に李さんの両親が創設した留学生向けの奨学金は、日韓友