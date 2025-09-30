俳優、インフルエンサーの石川翔鈴（２２）が３０日、都内で行われたＣａｎｖａＪａｐａｎ「チュートリアルドラマ」ローンチ記者発表会に登壇。同社のビジュアルツールキット「Ｃａｎｖａ」（キャンバ）のために制作された主演のチュートリアルドラマ「拝啓今日も私と商店街は元気です」をＰＲした。ＣａｎｖａＪａｐａｎ初の試みとなるチュートリアルドラマは、従来のチュートリアル映像に“ドラマ”を付加することで、