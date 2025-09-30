三重県松阪市が特殊詐欺被害防止のため、全ての年齢を対象に、携帯電話で通話中のATM操作禁止を義務付ける条例案を、市議会に提出することが30日、市への取材で分かった。罰則規定は設けない。12月中の可決、成立を目指す。市によると、大阪府で65歳以上の高齢者を対象にした同様の条例が8月、施行されている。詐欺被害者の年代は幅広く、松阪市は全年齢で禁止が必要と判断した。条例の対象は、市内の金融機関やコンビニなどに