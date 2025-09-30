ファミリーレストラン「ココス」に、ちいかわファン必見のコラボキャンペーンが登場！10月16日(木)～12月10日(水)の期間限定で、キャラクターをモチーフにした特別メニューや、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが展開されます。さらに、抽選で豪華なドールハウス＋ソフビ人形セットが当たるチャンスも。限定装飾や店舗イベントも用意され、ちいかわの世界観を満喫できる企画とな