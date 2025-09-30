中国国家統計局と中国物流購買連合会は9月30日、9月の中国購買担当者景気指数（PMI）を発表しました。製造業PMIは2カ月連続で上昇し、企業の生産拡大が加速し、新たな成長分野も堅調な伸びを維持しています。9月の中国製造業PMIは前月より0．4ポイント高い49．8となり、2カ月連続で上昇し、景気水準は引き続き改善しています。企業の生産拡大ペースが加速し、生産指数は過去6カ月で最高水準に達し、製造業の生産活動はより活発化し