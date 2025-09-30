◆ソフトバンク―日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）リーグ2連覇を果たしたソフトバンクは30日、リバン・モイネロ、藤井皓哉、松本裕樹の3投手の出場選手登録を抹消した。代わって、上茶谷大河投手、津森宥紀投手、井上朋也内野手、藤田悠太郎捕手の4選手を選手出場登録した。上茶谷は18日に出場選手登録抹消されて以来の昇格。2024年に福岡大大濠高からドラフト7位で入団した2年目の藤田悠はプロ初昇格となった。１軍