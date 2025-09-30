大雨の被害で運休が続いているＪＲ根室線の池田ー白糠駅間について、ＪＲ北海道は１０月５日に運転を再開すると発表しました。（ＪＲ北海道佐藤一郎運輸部長）「１０月５日日曜日始発の電車から運転再開します」ＪＲ根室線の池田ー白糠間は、大雨の影響で線路の土台の土砂が流出するなどして、９月２０日から運休が続いています。ＪＲ北海道は復旧工事が完了する見通しがたったとして、１０月５日の始発から運転を再