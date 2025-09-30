障がい者の職業訓練校で訓練生に抱きついたり胸のサイズを聞いたりするなどのハラスメント行為を行ったとして、７３歳の非常勤職員の男が懲戒免職されました。懲戒免職の処分を受けたのは、大阪障害者職業訓練開発校の非常勤職員、橋詰晴堂被告（７３）です。大阪府によりますと、橋詰被告は今年５月、訓練生の１０代の女性と密室で２人きりになって抱きつくなどわいせつな行為をした疑いで６月に逮捕され、７月に不同意わい