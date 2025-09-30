記者会見する東京都八王子市の初宿和夫市長＝30日午後、八王子市役所行方不明になった認知症の高齢者らの情報を行政と民間が共有し、早期発見を図る「SOSネットワーク」について、東京都八王子市は8月から知的障害者らを利用対象に加えた。全国的に珍しい取り組みで、初宿和夫市長は9月30日の記者会見で「命が救われるようにしたい」と語った。「他の自治体にも広がってほしい」とも訴えた。八王子市によると、障害のある人や