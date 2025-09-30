公設秘書の給与を国からだまし取ったとして、東京地検特捜部は元参議院議員の石井章被告（68）を在宅起訴しました。【映像】事務所スタッフも詐欺の罪で在宅起訴元参議院議員の石井章被告は、勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国から給与約828万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。石井被告の事務所スタッフで秘書の給与を管理していた大川香留被告（60）についても、特捜部は詐欺の罪で在宅起訴しまし