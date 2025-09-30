東京市場まとめ 1.概況 日経平均は11円高の45,054円で寄付きました。前日の米国市場は主要3指数がそろって続伸しましたが、日経平均は小幅高で取引を開始するも、早々に下げに転じると、前場の中ごろには下げ幅を拡大し10時6分に310円安の44,733円をつけ本日の安値を更新しました。その後は持ち直すも小幅安での推移となり、20円安の45,023円で前引けとなりました。後場は押し目買いなどから再び上昇に転じる場面がみられました