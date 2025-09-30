２９日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」では、自民党総裁選の小泉進次郎陣営で起こったステマ問題や、総裁選レースへの影響などを特集した。ＴＢＳスペシャルコメンテーターの星浩氏は、小泉陣営のステマ行為を「相当稚拙な、ずさんなやらせがあった。もっと本質的なのはデジタル担当大臣をやった人が、政府自民党のデジタル政策の中枢にいた人がやってしまったことで深刻」と述べた。星氏の取材によると、総裁選情勢は、小泉氏と高