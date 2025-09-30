俳優にして映画監督、そしてメンズウェアの着こなしでも輝きを放ったロバート・レッドフォードさん。写真は１９８４年の映画「ナチュラル」から/Tri-Star/Kobal/Shutterstock（ＣＮＮ）伝説的なハリウッド俳優から映画監督に転じたロバート・レッドフォードさんが今月１６日に亡くなった時、あとに残されたのは絶大な影響力と文化的意義を持つ映画作品だけではなかった。レッドフォードさんが残したファッションのレガシー（遺産）