AI＝人工知能を活用した予約型の乗合送迎サービスが、あす10月1日から南九州市で開始されるのを前に、運行開始式が開かれました。 あす1日から南九州市でサービスが始まるのは、です。 「チョイソコひまわり」は、南九州市とトヨタPC鹿児島ホールディングスの連携協定に基づく取り組みで、乗車希望の1時間前までに電話やインターネットで予約すると、AIが効率的な運行をドライバーに提示し、運行