演歌歌手・知里が３０日、都内で「知里１５周年記念プレミアムショーｉｎ赤坂」を行い、１５周年記念曲「泣き笑い」を発表した。新曲の「泣き笑い」は作詞が荒木とよひさ氏、作曲が弦哲也氏で、知里は「１５周年という事で大先生に書いてもらおうという事でお願いした曲」だという。男女の機微を描いた作品だが、知里は「“哀しいときも淋しいときも半分ごっこ”という歌詞を見たときに母の顔が浮かんだ」という。