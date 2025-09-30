ヘンリー王子が設立したインヴィクタス・ゲームズ財団は、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）との連携を強化すると発表した。英紙エクスプレスが２９日、報じた。同財団はヘンリー王子が２０１４年に設立。負傷した軍人、病気の軍人、退役軍人の両方を対象とした国際的なスポーツイベントだ。財団の副最高経営責任者（ＣＥＯ）であるリチャード・スミス氏は、今週アテネで開催されたＮＡＴＯ広報担当者会議で聴衆に向けて演説した