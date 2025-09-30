テレビのニュースや情報番組でわかりやすく法律を伝える弁護士の紀藤正樹。9月30日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」は、著書「ニュースのなぜがわかるみんなの政治六法」について語った。 小島慶子「この本の“政治六法”というのは六法全書の“六法”とは違って、公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法、刑法、国会法、地方自治法。この6つを知っておくと政治が身近になるんだよってことですよ