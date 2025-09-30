あさって10月2日に開幕するバスケットボール・B2。参戦するを行いました。 10月4日に、新しいシーズンの開幕戦を迎える鹿児島レブナイズ。 30日は、選手やスタッフらおよそ20人が鹿児島市の照国神社を参拝し、新シーズンの活躍と勝利を祈願しました。 昨シーズンB2西地区で2位の好成績を収めたレブナイズ。今シーズンは、選手14人中、7人が新加入し、悲願の初優勝を目指します。 （藤本巧太キャ