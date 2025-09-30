電気工事などを請け負う九電工は、10月1日から社名を「クラフティア」に変更します。社名変更を前に9月30日、新しいロゴの除幕式が行われ、新たな作業服もお披露目されました。 福岡市・天神のワン・フクオカ・ビルディングに、ことし5月に本社を移転した九電工。九州以外からの受注の増加や事業の拡大に伴い、社名を「クラフティア」に変更します。クラフティアの「K」は九州や九電工の頭文字で、九州発の歴史や、九電工の思い