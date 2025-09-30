資料高松高等裁判所 高松高等裁判所の男性事務官が、職員の人事に関する情報を漏らしたとして、30日付で戒告の懲戒処分を受けました。 高松高裁によりますと、男性事務官（年齢非公表）は、2025年8月、裁判所職員1人の人事に関する情報を、本人に知らせる予定ではない内容にもかかわらず、該当の職員に漏らしました。 人事情報は、本来この男性事務官がアクセスできないシステム上にありましたが、何らかの方法で閲覧