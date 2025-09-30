ＮＹ金時間外取引一時３８９９．２０ドルまで上昇、３９００ドルの大台目前に 東京時間16:08現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3884.10（+28.90+0.75%）