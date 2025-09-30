メインシナリオ・・・97～98円台でのもみ合いを見せている。押したところでは21日線付近で支持されて、堅調な推移となりそうだ。その場合、9月25日の高値98.23が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、9月12日の高値98.43、1月24日の高値98.77、1月7日の高値99.17、100円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ・・・一方、下落した場合は、9月23日の安値97.25、基準線の96.90、9月5日の安値96.31などを試すとみら