オーストラリアの名手ダミアン・レーン騎手（３１）が、１１月１日から同３０日まで短期免許を取得することが３０日、明らかになった。今年は既に短期免許で５月１日から６月２７日まで約２カ月間来日。その際には、天皇賞・春でへデントール（牡４歳、美浦・木村）を勝利へと導くなど、２９勝をマークし、４割５分と高い連対率を誇った。同免許取得中には、香港のシャティン競馬場で行われたクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（