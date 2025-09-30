フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。夫「バナナマン」日村勇紀（53）と結婚して良かったと思うことを明かした。この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目となる元K―1世界王者でタレントの魔裟斗、妻でタレント・女優の矢沢心夫妻、今年7月に結婚したばかりのK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊、タレントの川口葵夫妻が出演した。2組の夫婦を対象し、