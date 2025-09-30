イベントに登場した熊本県警の新マスコット「ワルモン」と県のPRキャラクター「くまモン」＝9月15日、熊本市（県警提供）増加する特殊詐欺の被害を防ごうと、熊本県警は自称詐欺師の新マスコット「ワルモン」を誕生させた。詐欺の手口を周知し、対策の強化に一役買っている。ずんぐりとした黒い体に赤い頬という特徴は、県のPRキャラクター「くまモン」に似ているが「友達や親戚でもなく無関係」（生活安全企画課）という。同