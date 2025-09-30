アフガニスタン東部ナンガルハル州で、損壊した家を見つめる住民＝9月6日（ロイター＝共同）【カブール共同】アフガニスタン東部で8月末に2200人以上が死亡した地震は発生から1カ月。国連は2万3千〜3万1千人が家を追われ、トラック4万台分を超えるがれきが出たと試算している。大きな被害の出た山岳地帯の被災者は山を下り、テント暮らしを強いられている。寒さが厳しい冬に備える支援が必要として、国連機関は緊急アピールを出