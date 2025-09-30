インドネシアの学校で礼拝堂が崩壊し、3人が死亡、数十人が現在もがれきに閉じ込められています。【映像】礼拝堂崩壊現場の様子インドネシアの東ジャワ州で29日、イスラム系の寄宿学校で礼拝堂が崩壊し、男子学生ら3人が死亡、100人近くがけがをして搬送されています。38人が現在もがれきに閉じ込められていて、犠牲者がさらに増える恐れがあります。事故の当時、中学生から高校生の男子学生100人以上が午後の礼拝中でした。