お椀にみそと乾燥わかめと…世間よりは遅いけれど。一日の始まりに食べる「おにぎりリメイク雑炊」／心曇る日はご自愛ごはんを（1）世間の言う「普通」ができなくなってしまった。心を癒すきっかけは、毎日のごはん作りでした。会社員生活でメンタルの調子を崩してしまい、退職したうめやまちはるさん。結婚後に専業主婦となり、家事に向き合うようになりますが、不安定な心と体を抱え、なかなか思うように立ち回れません。体が重