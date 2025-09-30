ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節チェルシー戦を前に、古巣への思いを語った。イギリス『ザ・サン』が伝えている。モウリーニョ監督は2004年から2007年までチェルシーを率い、プレミアリーグ2連覇や2度のリーグカップ制覇、FAカップ優勝など数々のタイトルを獲得。2013年から2015年までの第2次政権で再びプレミアリーグを制し、同じシーズンにリーグ杯も制覇した