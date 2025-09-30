３０日の東京株式市場は日経平均株価が軟調な推移となった。ただ、朝方に３００円超下げたものの、その後は下げ渋りプラス転換する場面もあった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１１１円１２銭安の４万４９３２円６３銭と３日続落。プライム市場の売買高概算は２２億１９５０万株、売買代金概算は５兆１２７４億円。値上がり銘柄数は５２１、対して値下がり銘柄数は１０４０、変わらずは５４銘柄だった。 きょうの