インフロニア・ホールディングスはこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を８９６３億円から１兆１３１０億円（前期比３３．４％増）へ、純利益を３３４億円から５１０億円（同５７．３％増）へ上方修正すると発表した。三井住友建設の連結子会社化に伴う影響などを織り込んだ。配当予想も６０円から７８円（前期６０円）に増額した。 あわせて２０２７年度（２８年３月期）を最終年度とする中