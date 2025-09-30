「ノースサファリサッポロ」はまもなく午後５時に閉園します。最終日の様子はどうなっているのでしょうか。駐車場には道外からの車も見られ、東京や千葉から来たという人もいました。開園の午前１０時に多くの車が一気に来場していました。先ほど、お母さんとお子さん２人で来たご家族に出会いました。娘さんはいま大学生で、生まれた頃にここができたということで、お母さんは「子どもの成長とともに思い出があるので寂しい