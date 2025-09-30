9月29日、Number_iの平野紫耀が自らのInstagramを更新。ストーリーズをアップしたが、そこに写った彼の近影が話題となっている。平野は、同日深夜からストーリーズを連投。メンバーの岸優太との食事の様子をはじめ、プライベートショットを次々とアップした。仲むつまじい2人の姿を見進めると、最後には平野の自撮りショットがアップされているのだが、その姿にファンがざわついたのだ。「最後に写っていたのは、髪を青く染め