コンディショニングブランド「TENTIAL(テンシャル)」が、秋冬シーズンに向けた新作アイテム45点を10月1日から順次発売する。人気のリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズや、日常使いもできる機能性ウェア「MIGARU」などが刷新され、保温性や快適性をさらに高めたラインナップとなっている。機能と快適さが進化した秋冬の新作45アイテム機能性とデザイン性を兼ね備えた秋冬コレクションあたたかい室内用ロングカーディガン「パジャマ