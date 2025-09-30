今の時期が最も危険“秋の食中毒”厚労省の資料によると、食中毒の発生件数（2020〜2024年の平均）は、10月が1年で一番多くなっています。【写真を見る】「カレーは鍋のまま保存しない」実は10月が最多！秋の食中毒対策【ひるおび】なぜ秋に食中毒が多いのでしょうか？管理栄養士の渥美まゆ美さんに聞くとー・夏バテ・残暑バテと寒暖差で免疫機能が低下している・食中毒の原因になりやすい食材が増加（キノコ・フグなど）・秋の