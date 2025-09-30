警察庁などが入る合同庁舎特殊詐欺など多岐にわたる犯罪に関与する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」の首謀者らの摘発に向け、警察庁と警視庁で1日、新体制が発足。警察庁には全国の情報を集約し、グループの実態解明を担う「匿流情報分析室」を新設。指示役ら中核の多くは首都圏が拠点とみられるため、警視庁は「匿流対策本部」を立ち上げ、全国から集めた捜査員による専従捜査チームを結成し、摘発を目指す。匿流の関与