福岡県飯塚市で1992年、小1女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で、死刑執行された元死刑囚の第2次再審請求に対し、福岡高裁は30日、再審開始の可否決定を来年3月までに出す方針を示した。弁護団が明らかにした。