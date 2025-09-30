フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が29日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。今季の巨人の試合を振り返った。「この戦力でよくやってるよね。阿部監督はよくやってると思いますよ」と評価。「阿部さんって話を聞くと、2軍の選手に至るまで、その選手の話をちゃんとできるもんね。2軍の監督もしてたから全部把握してるわけだよね。そういうところは、あんまり表面に見せませんけれども。そういう