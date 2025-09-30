アメリカのトランプ大統領は「アメリカ国外で製作された全ての映画に100％の関税を課す」と改めて表明しました。トランプ大統領「アメリカの映画産業は“赤ん坊からキャンディーを盗む”ように外国によって盗まれた」アメリカのトランプ大統領は29日、「アメリカ国外で製作された全ての映画に100％の関税を課す」と改めて主張しました。トランプ氏は今年5月にも「国家安全保障上の脅威」だとして、外国で製作された映画に100％の関