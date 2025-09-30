MLBレギュラーシーズンが終わり、ナ・リーグの各打者成績が確定しました。ドジャース大谷翔平選手は5つの指標で1位を記録。1番打者としての出場機会が多く、146得点をあげたほか、長打率.622、OPS1.014、長打数89、塁打数380がそれぞれリーグトップに。本塁打数はフィリーズのカイル・シュワバー選手にわずか1本及ばず55本の2位でしたが、地区優勝に大きく貢献しました。また昨年オフにメジャー史上最高額となる15年総額7億6500万