◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは優勝を争った日本ハムと今季最後の試合となる。互いに順位は決まっているが、相手先発の福島はクライマックス・シリーズで対戦する可能性も十分。小久保裕紀監督は「ほぼベストメンバーでいく。『この試合で優勝が決まるなら、これでいく』というスタメン。捕手は海野ではなくて谷川原だけど、それ以外は」と“予行演習”を予告した。