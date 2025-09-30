新車販売台数で中国首位を走るBYDは、新エネルギー車の専業メーカーだ。写真は同社の人気PHV「宋L DM-i」（BYDのウェブサイトより）【写真】中国の新興EVメーカーの零跑汽車がポーランドに開設した販売店。中国の自動車市場で、EV（電気自動車）とPHV（プラグインハイブリッド車）に代表される「新エネルギー車」が新車販売台数に占める比率が、2025年は通年で5割を超える可能性が出てきた。中国汽車工業協会が9月11日に発表