通算203勝を挙げたV9時代のエースで、巨人監督も務めた堀内恒夫さん（77）が30日、自身のブログを更新。史上4人目となる日米通算200勝をかけて同日の中日戦（東京D）で今季ラスト登板に臨む巨人の田中将大投手（36）にゲキを飛ばすとともに、マー君の幼なじみでもある坂本勇人内野手（36）の援護を期待した。「今、田中将大に言えること」のタイトルでエントリー。「さぁ、残り2試合」と書き出すと「今日の先発は田中将大だ