メルボルン・シティー戦に向け、記者会見するJ1神戸の吉田監督＝30日、ノエスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）に臨む神戸は1次リーグのメルボルン・シティー（オーストラリア）戦を翌日に控えた30日、会場のノエビアスタジアム神戸で記者会見し、FW小松は開幕2連勝へ「勝つためにやるべきことをピッチで表現して、一番大事なゴールを奪えるように頑張りたい」と語った。3連覇を狙うJ1は終盤戦に入